В Барнауле на Ядринцева увеличили участок ремонта теплосети

С 20 июля дорога частично закрыта для движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынужденно протянули участок переулка Ядринцева для проведения ремонтных работ. Там реконструируют тепловые сети, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что движение по всей ширине дороги в районе пересечения Ядринцева и Папанинцев закрыто с 20 июля. Теперь ограничение продлили до 30 сентября и расширили участок: он начинается от дома №90 и длится до перекрестика с улицей Папанинцев.

Маршрут автобуса №41 на время ограничения движется по следующей схеме: проспект Ленина – улица Партизанская – улица Челюскинцев (остановка «Партизанская»), в обратном направлении: улица Челюскинцев (остановка «Партизанская») – улица Партизанская – проспект Ленина, далее – по маршруту.

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