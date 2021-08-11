Сильный ливень затопил улицу Попова в Барнауле

Асфальт ушел под воду после сильного ливня Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 августа, в Барнауле подтопило улицу Попова. Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22», асфальт ушел под воду после сильного ливня.

К слову, горожане пишут, что участок улицы в сторону Павловского тракта закрыли. Коммунальщики пытаются «нащупать» ливневые канализации, скрытые под водой.

- Делаем ставки дамы и господа, через сколько часов город уйдёт под воду с таким продолжающимся тропическим ливнем? Будьте осторожны на улицах, которые находятся в низинах, куда мощными потоками стекает вода, - отмечают в паблике.