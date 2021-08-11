Алтайские власти пересчитают суммы в госконтрактах из-за роста цен на стройтовары

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что объекты необходимо заканчивать Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края планируют пересчитать госконтракты из-за стремительно растущих цен на строительные товары. Речь идет о контрактах, касающихся возведения объектов, сообщает телеграм-канал «Ленина 59».

- Мы обязательно пойдем на пересчет. Как он будет делаться – нам уже понятно. Мы понимаем, что это форс-мажор. Обстановка нам ясна, объекты надо заканчивать, – отметил глава региона Виктор Томенко.

Также он добавил, что если федерального финансирования будет недостаточно, допсредства выделят из краевого бюджета.

Напомним, ранее губернатор рассказал, что некоторые подрядчики стали приостанавливать работу на гособъектах из-за подорожания стройматериалов.

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