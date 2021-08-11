Алтайского легкоатлета Шубенкова экстренно прооперируют в Германии

Шубенков получил травму ахиллова сухожилия во время подготовки к забегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова в ближайшее время прооперируют в Германии. Как сообщила ТАСС мать спортсмена Наталья Шубенкова, сейчас он находится в Гамбурге.

Как сообщалось ранее, Шубенков получил травму ахиллова сухожилия во время подготовки к забегу на Олимпийских играх в Токио. Из-за этого ему пришлось сняться с соревнований. Вернувшись в Москву, Сергей сразу же улетел в австрийский восстановительный центр. В результате обследования он выбрал клинику, в которой ему пришьют оторвавшийся кусочек ахилла. Шубенков остановился на немецком центре.

- Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол, - отмечает мать спортсмена.

Кстати, на реабилитацию после проведенной процедуры у Шубенкова уйдет около 15-17 дней. Восстанавливаться он будет в Австрии.

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