Бывший вице-губернатор Алтайского края подал прошение об УДО

Юрия Денисова задержали весной 2016 года за взятки в 2,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов подал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии. Ранее он был осужден за взятки, сообщает «Ъ-Сибирь».

Денисов был осужден за получение взяток и приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбыл уже пять с половиной лет от срока, в том числе полтора года в СИЗО.

Прошение об УДО поступило в городской суд Рубцовска в начале августа. Дата слушаний пока не определена.

Напомним, Юрия Денисова задержали весной 2016 года. Чиновника обвиняли в получении взяток в размере 2,5 млн рублей от руководителей подведомственных ему образовательных учреждений.

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