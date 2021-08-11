Участок Чкалова в Барнауле перекроют на пять дней

На улице будут асфальтировать дорогу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Барнауле на несколько дней перекроют участок улицы Чкалова. Это связано с ремонтными работами на теплосети, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 08:00 18 августа до 22:00 22 августа, движение закроют по всей ширине проезжей части на участке от здания №64 по проспекту Красноармейскому до здания №89 по улице Чкалова. Там рабочие будут укладывать асфальт после ремонта участка теплосети.

- Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - отметили в мэрии.