Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов и студентов на онлайн-встречу

Ректор Андрей Марков Фото: предоставлено пресс-службой

В предстоящую пятницу, 13 августа, в 12:00 ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Михайлович Марков приглашает абитуриентов и студентов принять участие в онлайн-встрече.

Также к разговору присоединится ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Олегович Черданцев.

В режиме видео-конференц-связи можно будет задать вопросы, касающиеся поступления в университет и организации образовательного процесса в новом учебном году.

Для подключения к эфиру, необходимо перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=_53ogBMBQ-w.

Эфир будет сохранен на YouTube-канале АлтГТУ https://www.youtube.com/user/AltaiSTUofficial/featured.

Также свои вопросы поступающие могут задать по телефону приемной комиссии: +7(3852) 29-07-29, в группе АлтГТУ Вконтакте https://vk.com/altstu_official или в онлайн-приемной ректора https://vk.com/rektoraltstu.