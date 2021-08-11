В алтайском онкоцентре закрыли отделение из-за заражения пациента ковидом

Пока в медучреждении выявили только один случай Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском онкологическом центре «Надежда» подтвердился случай заражения пациента ковидом. Как пишет «Толк», из-за этого пришлось закрыть отделение.

Речь идет о торакальном отделении №1. Чтобы избежать распространения инфекции, пришлось на время приостановить госпитализацию пациентов в это отделение. Уже госпитализированных пациентов перевели в отделение торакальной хирургии №2.

Как сообщили в региональном Минздраве, других случаев заражения в медорганизации не выявлено.