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Здоровье11 августа 2021 6:03

В алтайском онкоцентре закрыли отделение из-за заражения пациента ковидом

Пока в медучреждении выявили только один случай
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Пока в медучреждении выявили только один случай

Пока в медучреждении выявили только один случай

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском онкологическом центре «Надежда» подтвердился случай заражения пациента ковидом. Как пишет «Толк», из-за этого пришлось закрыть отделение.

Речь идет о торакальном отделении №1. Чтобы избежать распространения инфекции, пришлось на время приостановить госпитализацию пациентов в это отделение. Уже госпитализированных пациентов перевели в отделение торакальной хирургии №2.

Как сообщили в региональном Минздраве, других случаев заражения в медорганизации не выявлено.