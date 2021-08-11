Погода в Алтайском крае 11 августа 2021: дожди и до +26 градусов

В Барнауле также пройдет дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 11 августа, в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. Регион накроют дожди, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Днем 11 августа на большей части Алтайского края дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть южный ветер, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах местами шквалы до 24 м/с.

В Барнауле днем в среду ожидается +22...+24 градуса. Дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с.