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Происшествия10 августа 2021 15:41

В Алтайском крае возросло число преступлений на сексуальной почве

В целом криминальная статистика в текущем году хуже, чем в 2020-м
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Следователи представили отчет за первое полугодие

Следователи представили отчет за первое полугодие

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Алтайском крае отмечается рост преступлений, связанных с сексуальным насилием и другими подобными происшествиями, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- Произошел рост числа преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование» - с 20 до 25. Также зарегистрировано 103 преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» (в 2020 г. – 97), - говорится в статистике ведомства.

Всего же за первое полугодие 2021 года в крае официально зарегистрировано свыше 19,6 тысяч преступлений, что почти на тысячу больше, чем за аналогичный период 2020-го.