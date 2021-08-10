В Алтайском крае возросло число преступлений на сексуальной почве

Следователи представили отчет за первое полугодие Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Алтайском крае отмечается рост преступлений, связанных с сексуальным насилием и другими подобными происшествиями, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- Произошел рост числа преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование» - с 20 до 25. Также зарегистрировано 103 преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» (в 2020 г. – 97), - говорится в статистике ведомства.

Всего же за первое полугодие 2021 года в крае официально зарегистрировано свыше 19,6 тысяч преступлений, что почти на тысячу больше, чем за аналогичный период 2020-го.