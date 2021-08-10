Больше половины клиентов ВТБ переводят деньги на благотворительность – данные опроса

ВТБ провел опрос по активности своих клиентов в сфере благотворительности. Больше половины респондентов заявили, что участвовали в благотворительных мероприятиях или переводили средства нуждающимся, а около 20% увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с прошлым годом. Сумма среднего чека благотворительного перевода за последний год выросла почти в 1,5 раза, до 1500 рублей.

В 2021 году более половины (56%) клиентов ВТБ, участвующих в опросе банка, переводили средства на благотворительные цели. Каждый пятый оказывал натуральную помощь социальным организациям, в том числе детским домам. 17% совершали денежные переводы в благотворительные организации через смс, 12% - переводили средства организациям со счета или карты банка. В волонтерской работе участвовали 5%.

Среди респондентов, которые переводили деньги организациям со счета или карты, три четверти (76%) оказывали помощь на лечение детей, 27% - на лечение и содержание домашних животных (собак, кошек), 9% - домам престарелых, 8% - оказывали помощь организациям, которые занимаются защитой диких животных, окружающей среды и улучшением экологической обстановки в мире.

По сравнению с прошлым годом около 20% опрошенных увеличили объем пожертвований на благотворительность, 45% продолжают помогать в том же размере, как и в прошлом году. Каждый пятый респондент совершает переводы со счета или карты ежемесячно, в том числе с помощью услуги автоплатежа, 42% - более 3 раз в год, 25% – 1-2 раза в год.

При этом статистика ВТБ Онлайн показывает, что число переводов на благотворительные цели в 2021 году среди всех пользователей выросло более чем на 60% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

«За последний год вовлеченность наших клиентов в благотворительные проекты возросла – все больше людей сейчас помогают нуждающимся. Во многом этому способствовала пандемия, которая продолжается уже 1,5 года. Люди стали в большей степени осознавать ценность заботы о тех, кто оказался в сложной ситуации. Дополнительным стимулом для них стала цифровизация – сейчас совершить перевод на благотворительные нужды можно в пару кликов, что значительно упрощает возможность совершать добрые дела», - отметил главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

ВТБ провел опрос с 8 по 14 июля среди 1030 розничных клиентов банка в возрасте от 18 лет.