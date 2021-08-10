Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 августа 2021 года составило 64849

Число инфицированных за сутки выросло на 274 Фото: Анна СЕМИНА

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 августа 2021 года увеличилось на 274 новых случая и составило 64 849. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- По состоянию на 10 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2882 человека. Кроме этого, 528 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в госпиталях, - уточняет оперштаб.

Помимо этого, выздоровел 191 пациент. Таким образом, на сегодняшний день из общего числа инфицированных смогли справиться с заболеванием 50 235 человек. Скончались за весь период наблюдения 4185 (+19 за сутки).