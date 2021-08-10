В Бийске создают пункты временного размещения населения

До ПВР людей будут доставлять на специальном транспорте Фото: газеты «Бийский рабочий»

Администрация Бийска подписала постановление о создании в городе пунктов временного размещения людей, на случай чрезвычайных ситуаций, пишет «Бийский рабочий».

- Сделано это в соответствие с федеральным законодательством и «в целях подготовки к проведению мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы при возникновении на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - пишет издание.

Местные власти приняли решение, что под ПВР будут использовать образовательные организации: школы №№ 7, 9, 15, 21, 33, 41, гимназию № 2, и Кадетскую и Фоминскую школы.

За каждым таким пунктом будет закреплена медицинская организация, учреждения торговли и общественного питания.