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Происшествия10 августа 2021 8:16

Вместо стиральной машины мошенники прислали женщине бейсболку и бумагу

Она лишилась трех тысяч рублей
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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В преступлении разбирается полиция

В преступлении разбирается полиция

Фото: Олег УКЛАДОВ

50-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников: вместо заказанной стиральной машины она получила бейсболку и оберточную бумагу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Женщина рассказала, что на неустановленном интернет-сайте заказала портативную стиральную машину, - уточняют в ведомстве.

«Продавец» сообщил, что товар отправит почтой, а деньги надо будет заплатить там же. Когда пришла посылка, ни о чем не подозревающая женщина отдала три тысячи рублей, принесла коробку домой, но вскрыв ее, обнаружила там не то, что заказывала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».