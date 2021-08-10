В Алтайском крае затягивается строительство нескольких ФАПов

Процесс строительства ФАПа (фото: региональное отделение ОНФ в Алтайском крае)

В Алтайском крае затягивается строительство нескольких фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах с численностью населения от 100 до двух тысяч человек в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщают представители проекта ОНФ «Село. Территория развития».

Проблемы возникли, как минимум, в шести селах. Ранее на эту проблему общественники обращали внимание министра здравоохранения края Дмитрия Попова.

- На сегодняшний день ситуация остается тревожной. В селах Мичуринское, Свердловское и Луговое только залили фундаменты. Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» из числа местных жителей сообщают, что в таком состоянии стройки находятся больше двух недель и опасаются, что фундаменты развалятся под дождем, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Причем в том же селе Ситниково к строительству даже не приступили, хотя до закрытия контракта у подрядчика остается меньше месяца. А им, как выяснилось, выступает «ООО МодульСтрой», причем на всех площадках. К 31 августа он должен сдать объекты.

На сегодняшний день только на двух объектах работы завершаются, а в селе Костин Лог осталось дело за благоустройством.