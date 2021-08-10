Инжиниринговый центр АлтГТУ функционирует в интересах региональных предприятий

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова принял участие в работе стратегической сессии Фото: предоставлено пресс-службой

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова принял участие в работе стратегической сессии, посвященной развитию химической промышленности в Алтайском крае.

По его словам, основная задача технического университета – это подготовка специалистов для работы на промышленных предприятиях края, в том числе химической отрасли. Не менее важным направлением работы университета стала кооперация науки и производства для создания новых образцов техники и технологий.

«Все образовательные программы мы согласовываем с производственниками. Большую помощь нам оказывает региональный Союз промышленников. Совместно мы открываем базовые кафедры, центры коллективного пользования. Наши студенты, аспиранты активно привлекаются к научно-исследовательским работам по заказу предприятий. Ученые АлтГТУ оказывают экспертно-консультационные услуги», – отметил Андрей Марков.

В этом году АлтГТУ запустил работу инжинирингового центра «ХимБиоМаш».

Центр создан для обеспечения роста оказания инжиниринговых услуг в области химических и промышленных биотехнологий, машиностроения для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности.

«Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» образован в рамках нацпроекта «Наука» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли и Правительства Алтайского края. На базе центра ведется проектирование производственных процессов, создаются экспериментальные образцы продукции, оказываются консалтинговые и образовательные услуги. Я очень надеюсь, что центр станет драйвером развития химической и машиностроительной промышленности Алтайского края», – говорит Андрей Марков. – Только в этом году мы заключили порядка 180 договоров с региональными предприятиями.

На базе центра «ХимБиоМаш» и в партнерстве с ПАО «Камаз» и МГТУ им. Баумана идет реализация импортозамещающего проекта по созданию производства комплекса машин для лесовосстановления с применением цифровых технологий. С предприятием ОАО «Алтай-кокс» мы ведем работы по созданию новых технологий очистки. С заводом механических прессов мы запустили очистительные сооружения. В числе реализуемых проектов – запуск новых колесных дисков, разработка рецептур и смесей с заданным комплексом свойств, разработки в сфере информационных технологий и технологии упрочнения поверхностей».