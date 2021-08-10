В Барнауле открыт набор в СГК-классы Фонда Андрея Мельниченко

В барнаульской школе №53 с сентября 2021 года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начнет работу профильный класс Сибирской генерирующей компании. У восьмиклассников появится возможность не только получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и начать выстраивать свои карьерные планы после получения профессионального образования, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК. Прием заявлений ведется до 18 августа.

В 2021 году Фонд Андрея Мельниченко начал работу в рамках новой программы — «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК».

С нового учебного года в Барнауле на базе школы №53 открываются специализированные классы для подготовки будущих энергетиков. Чтобы попасть в новый СГК-класс, будущим восьмиклассникам необходимо пройти конкурсный отбор:

- до 18 августа — подать заявление в письменной форме в МБОУ СОШ №53 по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, №23;

- 20–23 августа — пройти вступительные испытания по профильным предметам. Это будут контрольные работы базового уровня по математике и физике;

- 23 августа — пройти собеседование и показать свою готовность к обучению.

Бонусы и привилегии

Обучение. Школьники будут изучать физику и математику на углубленном уровне и качественно готовиться к профильным экзаменам в рамках ОГЭ и ЕГЭ.

Техническое оснащение. Занятия будут проходить в оборудованном современном центре школы, а также в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова.

Проектная работа. Вместе с преподавателями учащиеся СГК-классов будут работать над технологическими проектами, участвовать в конкурсах, олимпиадах, российских и зарубежных выставках при поддержке Фонда.

Стипендия. Для лучших учеников предусмотрены стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

«Так мы сможем дать возможность каждому учащемуся выбрать свой профессиональный путь и начать строить карьерную траекторию со школьной скамьи. Это очень важно, ведь воспитание высококвалифицированных кадров — это обязательное условие для динамичного развития российских городов и регионов, это залог процветания нашей страны».

Школа закончится, а что дальше?

После завершения обучения в СГК-классе Фонда Андрея Мельниченко учащиеся, которые поступят на энергетические специальности в вузы и ссузы, смогут:

- проходить практики и стажировки под руководством опытных наставников на предприятиях Сибирской генерирующей компании,

- претендовать на именную стипендию,

- после получения профессии трудоустроиться на предприятия компании.

Результаты вступительных испытаний будут опубликованы на сайте 25 августа.

Контактная информация:

город Барнаул, проспект Космонавтов, №23, «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»,

Маслова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе,

телефоны: 8 (3852) 56-79-40, 8 (3852) 56-79-45, электронная почта school53@list.ru.