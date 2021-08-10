Ливни и град обещают 10 августа 2021 года в Алтайском крае

Непогода ожидается 10 августа Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 10 августа, в Барнауле и Алтайском крае синоптики передают штормовое предупреждение с ливнями и градом, сообщает региональный ЦГМС.

- В Алтайском крае сути 10 августа 2021 года ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, - говорится в прогнозе на сегодняшний день.

При этом во время гроз местами будут фиксироваться усиления ветра до 20-24 метров в секунду. Ранним утром жители краевой столицы уже могли ощутить на себе порывы.

Температура же обещает быть вполне комфортной – по краю от +22 до +27, в Барнауле от +24 до +26. С завтрашнего дня ожидается похолодание на пару градусов и также сохранятся дожди и грозы.