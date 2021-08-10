Жительница Ярового обвинила любовника в изнасиловании

Женщина сама призналась, что преступления не было Фото: Олег УКЛАДОВ

45-летняя жительница алтайского курорта Яровое, зная об уголовном преследовании за ложный донос, обвинила своего любовника в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, в 2020 году в городе Яровое подозреваемая добровольно вступила в половую связь с местным жителем, после чего обратилась органы полиции с сообщением, о совершении в отношении нее преступления, - говорится в релизе ведомства.

Преступление серьезное, поэтому женщину сразу предупредили – если она решила оклеветать мужчину, то ничего хорошего из этого не получится и тогда уже ей придется отвечать за свои слова. Но она настаивала на своем.

В итоге все же правда вскрылась и оказалось, что «насильника» оговорили. По факту ложного доноса возбудили уголовное дело.

Расследование продолжается.