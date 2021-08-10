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Происшествия10 августа 2021 4:31

На Потоке водитель снес мачту освещения

По словам очевидцев, водитель был пьян
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Последствия аварии в Барнауле (фото: скриншот сайта https://vk.com/incident22)

Последствия аварии в Барнауле (фото: скриншот сайта https://vk.com/incident22)

Вечером в понедельник, 9 августа, в Барнауле произошло ДТП в результате которого водитель легковушки снес мачту освещения. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- На пересечении проспекта Ленина и улицы Титова водитель легкового автомобиля сбил опору. На месте происшествия работает полиция, - говорится в посте.

Авария произошла недалеко от АЗС. Сбитая опора легла на проезжую часть и полностью перегородила движение в одну сторону. Несколько из комментаторов заверили, что видели состояние водителя и он, по их мнению, был изрядно пьян.

- Под руки отводили в сторону, и потом держался за забор, - пишет Руслан Лоос.

Другие же искренне радуются, что если это правда, то хорошо, что он не доехал до пешеходного перехода – в таком случае последствия могли быть куда печальнее.