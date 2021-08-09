Алтайский СК опубликовал ориентировку на обвиняемого в похищении ребенка

Обвиняемый Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Правоохранители просят жителей Алтайского края помочь найти обвиняемого в похищении ребенка. Мужчину объявили в федеральный розыск, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия 31 июля 2021 года в одном из сел Бийского района обвиняемый незаконно удерживал в подвале собственного дома 12-летнюю девочку. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, – отметили в ведомстве.

Приметы мужчины: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волос темно-русый короткий, худощавого телосложения.

Был одет: камуфляжный костюм зеленого цвета, куртка с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении обвиняемого, просят позвонить по телефонам: 8(385-2)29-80-02 или 102.

Ранее мы подробно рассказывали о похищении девочки в Бийском районе.