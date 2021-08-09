Три человека пострадали в ДТП на Алтае

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

8 августа на Чуйском тракте в Республике Алтай столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ. В ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает МВД региона.

– Предварительно установлено, что водитель Toyota Corona Premio, уходя от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, не справилась с управлением и сама выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ 21213. От удара, ВАЗ откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль Honda Odyssey, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ - жительницы Новосибирска 2018 и 1977 годов рождения, а также пассажир Honda - житель Кемеровской области 2016 года рождения. Их доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего