Барнаулец хотел заработать на криптовалюте и потерял деньги

Горожанин обратился в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

53-летний барнаулец хотел через интернет заработать на криптовалюте, но в итоге потерял 27 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

– Мужчина рассказал, что в социальной сети заметил аккаунт, в котором предлагалось заработать на вложениях в криптовалюту. Барнаулец начал общаться с якобы куратором проекта. В течение месяца он также пополнял специальный счет, который ему указали при общении, – отметили в ведомстве.

В общей сложности барнаулец перевел 27 тыс. рублей, однако прибыль он так ни разу и не получил. После очередного перевода денег мужчину заблокировали и связь прервалась. Горожанин обратился в полицию.