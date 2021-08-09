В Барнауле состоялось открытое первенство по летнему биатлону

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

В прошедшие выходные в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л, состоялось открытое первенство среди юношей и девушек 2007-2010 г.р. по летнему биатлону, посвященное «Дню физкультурника».

Это - первые детские соревнования по летнему биатлону в спортивной истории нашего города. Юные биатлонисты использовали в стрельбе современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные в количестве 20 экземпляров, благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к эксплуатации в течении 30 минут. Мобильность и короткое время развертывания, мобильного биатлонного позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на всех спортивных площадках городов и районах Алтайского края.

На соревнования вышли юные спортсмены, представители Республики Алтай, ДЮСШ Бийского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

В первый день состязаний - 7 августа, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую подготовку - и стрелковую, и общефизическую, иными словами, всё, что необходимо для биатлона.

Победителями в своих возрастных группах стали: Кожевин Михаил (МАУ Заринск биатлон), Белякова Екатерина (Республика Алтай), Беспаликов Евгений (АУОР Барнаул), Лыжина Екатерина (Барнаульская федерация биатлона).

8 августа состоялся самый интересный вид программы – смешанная эстафетная гонка. Команды состояли из двух девушек и двух юношей, первыми в эстафетных составах стартовали два этапа девушки, затем эстафету заканчивали 2 этапа юношей. Кроме победителей и призеров, которые традиционно награждаются в эстафетах, был учрежден специальный приз «За волю к победе», от предпринимателей семьи Линьковых, который получила команда АУОР Барнаул, за 7 место в эстафете младших юношей и девушек.

Победители и призеры в эстафетах:

2009 – 2010 г.р. младшие юноши и девушки

1 место ДЮСШ Бийского района (Даньшина Диана, Лощинина Алиса, Даньшин Константин, Щербаков Михаил).

2 место Барнаульская федерация биатлона.(Лыжина Екатерина, Потапова Софья, Каврыжников Александр, Токарев Макар).

3 место ДЮСШ Бийского района-2 (Гончарова Злата,Домичек Валерия, Зяблов Иван, Колпащиков Кирилл).

2007 – 2008 г.р. средние юноши и девушки

1 место МАУ Заринск биатлон (Трефилова Виктория, Кукина Елизавета, Чехонацких Тимофей, Кожевин Михаил)

2 место ДЮСШ Бийского района (Золотарева Екатерина, Рассказова Полина, Власов Александр, Кульгуськин Андрей)

3 место Республика Алтай (Градобоева Арина, Градобоева Милена Республика Алтай, Адыбасова Евгения, Белякова Екатерина)

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований: Локтеву Сергею Александровичу - председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Романову Сергею Ивановичу - директору сети магазинов «Спортивный Мир», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу - директору магазина «Чемпион», АКСОО «Федерация Спортивного Ориентирования Алтайского края», а также постоянному партнёру соревнований - ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» – за информационную поддержку.