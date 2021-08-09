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Происшествия9 августа 2021 12:50

Поезд насмерть сбил пьяного мужчину на Алтае

Правоохранители проводят проверку
Константин Санталов
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Мужчина скончался на месте ЧП

Мужчина скончался на месте ЧП

Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в районе остановки Бешенцево в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Алтайское линейное управление МВД.

– Как установили сотрудники транспортной полиции, 41-летний местный житель хотел перейти железнодорожные пути по настилу и близко подошел к проходящему грузовому поезду. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. По предварительным данным пострадавший был пьян, – отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.