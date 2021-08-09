Поезд насмерть сбил пьяного мужчину на Алтае

Мужчина скончался на месте ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в районе остановки Бешенцево в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Алтайское линейное управление МВД.

– Как установили сотрудники транспортной полиции, 41-летний местный житель хотел перейти железнодорожные пути по настилу и близко подошел к проходящему грузовому поезду. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. По предварительным данным пострадавший был пьян, – отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.