Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2021 составляет 4166

За сутки умерли 20 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 9 августа скончались 4166 человек с коронавирусом, в том числе 3121 случай от COVID-19, 1045 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 20 человек с коронаврусом. 18 скончались из-за COVID-19, а два по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 64575, в том числе 4416 детей.

Из общего числа заболевших 825 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 40093 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 64575 заболевших: 15534 – у больных внебольничной пневмонией, 40611 – у заболевших ОРВИ, в 8430 случаях – бессимптомное течение.