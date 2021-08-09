С прицелом на будущее: «Ростелеком» показал рабочие места барнаульским школьникам

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» совместно с центром стратегического планирования и карьеры «Бутакова и партнеры» провел в Барнауле экскурсию для старшеклассников. Представители федерального провайдера цифровых услуг познакомили школьников с основными профессиями телекоммуникационного рынка и рассказали, как можно стать сотрудником компании.

Ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева: «У нас работает много специалистов из разных областей, представлен большой спектр профессий. Целью экскурсии было показать, чем занимаются сотрудники коммерческого и технического блоков, от первого контакта с клиентами и до сервисного обслуживания. Ребята в итоге получили представление о работе в крупной федеральной компании и узнали, сколько открывается перспектив для профессионального и карьерного роста».

Сначала участники экскурсии посетили флагманский офис продаж и обслуживания на ул. Димитрова, 62а, в котором горожане подключают услуги, покупают смартфоны, оборудование и тестируют новые сервисы. Школьники пообщались с голосовым помощником «Маруся» (умная колонка «Капсула»), посмотрели, как управлять интерактивным ТВ, узнали, что представляют собой IP-камеры домашнего видеонаблюдения» и датчики «Умного дома». Руководитель офиса рассказала, что должен знать и уметь специалист офиса, чтобы грамотно и комфортно обслужить клиента.

Специалисты группы активных продаж показали свои рабочие места и рассказали, что такое телемаркетинг, кто такие агенты и супервайзеры, как они используют в командной работе элементы киберигры, а также поделились слагаемыми успеха менеджера по продаже услуг.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

После этого школьники посетили серверную Алтайского филиала «Ростелекома», в которой на площади в 140 кв. м размещено технологическое оборудование для работы всей инфраструктуры компании. Ребята побывали на цифровой телефонной станции EWSD и в контактном центре «Ростелекома».

Экскурсанты узнали, что у сотрудников «Ростелекома» есть много возможностей для обучения и развития. Для них доступен онлайн-университет, действуют курсы «Цифровая экономика» и мини-MBA, а также корпоративная библиотека с большим выбором изданий.

Директор центра стратегического планирования и карьеры «Бутакова и партнеры» Наталья Бутакова: «Благодаря экскурсии наши подопечные увидели, как на самом деле выглядит работа телекоммуникационной компании изнутри, и примерили на себя точки входа в различные профессии. Живое общение помогло снять стереотип о том, что профессию нужно выбирать раз и навсегда: компания помогает раскрыть потенциал, который иногда приводит к кардинальной смене деятельности. Благодарим коллектив "Ростелекома" за открытость и ответы на важные вопросы».

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