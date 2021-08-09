Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2021 года составило 64575

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 9 августа 2021 года увеличилось на 273 человека и составляет 64575 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 9 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2996 человек. Кроме этого, 527 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 771, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 243, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 94, Бийск – 49, Новоалтайск – 11, Бийский район – 9, Завьяловский район – 8, Косихинский район – 7, Рубцовск, Змеиногорский, Павловский районы – по 6 заболевших, Алейск, Баевский, Романовский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 144 человека. Всего вылечившихся – 50044.