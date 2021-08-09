Гребцы СШОР имени Костенко успешно завершили финал V летней Спартакиады молодежи России

В командном первенстве спортсмены Алтайского края завоевали 8 место (из 29 команд).

С 3 по 6 августа в Краснодаре проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ V летней Спартакиады молодежи России. В командном первенстве спортсмены Алтайского края завоевали 8 место (из 29 команд).

– Львиная доля медалей (18) была разыграна именно сегодня, в заключительный день соревнований.Отлично проявили себя спортсмены СШОР имени Константина Костенко, завоевавшие пять медалей: золотую, три серебряных и бронзовую, – отметили оргнаизаторы.

Особенно отличилась каноистка София Штиль, трижды поднимавшаяся на пьедестал почета.Сначала - вместе с подругой по сборной Алтайского края Анастасией Лухневой. Девушки завоевали серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Затем в каноэ-одиночке София также стала второй в финальном заезде (Анастасия показала восьмое время). А буквально через час наша двойка выиграла финальный заезд на дистанции 200 метров!

Успех девчонок поддержали и парни. Сначала Артем Пискун завоевал серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а в предпоследнем финале дня бронзовыми призерами Спартакиады стали Никита Абросимов, Никита Купальцев, Артем Пискун и Никита Кислоокий.

V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России по гребле на байдарках и каноэ

C2 юниорки 500 метров. Финал А

1. Екатерина Пугачева - Екатерина Шляпникова (Воронежская область)

2. София Штиль - Анастасия Лухнева (Алтайский край)

3. Анна Пивоварова - Марина Гуреева (Ростовская область)

С1 юниорки 200 метров. Финал А

1. Анна Князева (Челябинская область)

2. София Штиль (Алтайский край)

3. Екатерина Шляпникова (Воронежская область)

С2 юниорки 200 метров. Финал А

1. София Штиль - Анастасия Лухнева (Алтайский край)

2. Ксения Михайлова - Алина Ковалева (Санкт-Петербург)

3. Екатерина Пугачева - Екатерина Шляпникова (Воронежская область)

С1 юниоры 200 метров. Финал А

1. Никита Некрасов (Санкт-Петербург)

2. Артем Пискун (Алтайский край)

3. Максим Каратаев (Ростовская область)

С4 юниоры 200 метров. Финал А

1. Москва

2. Санкт-Петербург/Тверская область

3. Алтайский край (Никита Абросимов, Никита Купальцев, Артем Пискун, Никита Кислоокий).