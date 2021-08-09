Умер экс-начальник дорожного управления Алтайского края

Виктор Давыдов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

8 августа скончался Виктор Давыдов, экс-начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи. Об этом сообщает пресс-службе барнаульского автовокзала

– 8 августа на 65 году жизни скоропостижно скончался бывший начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Давыдов Виктор Дмитриевич. Коллектив автовокзала выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного, – добавили на предприятии.

Виктора Давыдова назначили начальником управления края по транспорту, дорожному хозяйству в 2006 году. У него был большой опыт управления транспортной отраслью края. При его участии реализован ряд значимых проектов в сферах железнодорожного и речного транспорта, связи, отметили в пресс-службе правительства региона.