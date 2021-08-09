Продолжается набор учащихся в Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

Фото предоставлено СГК

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» г. Барнаула, созданный при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, продолжает прием документов школьников 5-9 классов, желающих углубленно изучать естественные и точные науки.

«Центр осуществляет подготовку школьников 5−6 классов по программе «Пропедевтика» («Начальная естественнонаучная подготовка»), учащихся 5−11 классов по программе «Робототехника» и школьников 7−11 классов по направлениям «Математика», «Физика», «Химия», «Программирование», – рассказал директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Юрий Шенкнехт. – Цель работы нашего Центра – развитие у детей целостного естественнонаучного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формирование системного взгляда на решение исследовательских задач и поддержка стремления двигаться по пути научных открытий».

Кроме фундаментальной подготовки по предметам естественнонаучного цикла в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» юные таланты ждет насыщенная исследовательская и проектная работа, научно-технические конкурсы и олимпиады. Обучение в Центре бесплатное.

Для того, чтобы ребята смогли с головой окунуться в мир естественных и точных наук, Фондом Андрея Мельниченко создаются уникальные условия: оборудуются современные учебные лаборатории, занятия ведут лучшие учителя школ города и преподаватели ведущих вузов, система видеоконференцсвязи дает возможность осуществлять дистанционное обучение с привлечением отраслевых экспертов и ученых со всей страны, проводятся олимпиадные школы и проектные смены.

Увеличивается и количество достижений учащихся барнаульского образовательного центра: ребята входят в число победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов проектов, выпускники ЦДНИТТ поступают на бюджетные места в ведущие вузы России и становятся участниками Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко, которая дает им возможность получать ежемесячные стипендии и проходить стажировки в крупнейших компаниях страны.

Подать документы для участия в конкурсном отборе среди желающих обучаться в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» можно до 15 августа.

Для поступления в Центр школьникам предстоит пройти отборочные испытания: вступительное письменное тестирование и собеседование. По итогам конкурсного отбора ребята будут рекомендованы к зачислению в Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», где они смогут максимально погрузиться в научную деятельность и раскрыть свои интеллектуальные и творческие способности.

Дополнительную информацию о приемной кампании 2021-2022 года можно получить на сайте https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp/ и в официальном сообществе ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/tsdntt2017.