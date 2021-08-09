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Общество9 августа 2021 7:35

Студенты военного учебного центра АлтГТУ завершили обучение

6 августа студенты вернулись из воинской части в Барнаул
Александра Сапожкова
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Фото предоставлено вузом

Фото предоставлено вузом

На железнодорожном вокзале их встречали ректор Андрей Марков, проректор по непрерывному образованию Станислав Хомутов, начальник военного учебного центра АлтГТУ Виктор Рубан, а также родные и друзья студентов.

В этом году учебные сборы в воинской части Топчихи прошли около 300 студентов АлтГТУ, из них – около 170 студентов обучались по программам военной подготовки офицеров запаса и около 130 студентов – по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса.

В военном учебном центре (ВУЦ) АлтГТУ студенты проходят обучение по программам подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса, осваивая соответствующую военно-учетную специальность. Срок обучения в ВУЦ по программам подготовки офицеров запаса (танкисты и автомобилисты) – 2,5 года, сержантов запаса (танкисты) и солдат запаса (повара) – 2 года.

Только студенты Алтайского государственного технического университета имеют возможность за время обучения в вузе пройти обучение в ВУЦ.

Последним и наиболее интересным этапом перед итоговой аттестацией являются учебные сборы. Учебные сборы являются завершающим и определяющим этапом обучения студентов по программам военной подготовки и проводятся с целью закрепления на практике знаний, полученных при изучении военных дисциплин в ВУЦ.

В воинских частях студенты приводятся к военной присяге и в течение месяца приобретают навыки по обслуживанию и ремонту бронетанковой и автомобильной техники, технических средств продовольственной службы, водят боевую технику, отрабатывают элементы общевойскового боя и многое другое.

По окончанию обучения в ВУЦ студентам присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» с последующим зачислением в запас.

Ежегодно в военный учебный центр поступает на конкурсной основе около 300 студентов очного отделения технического университета. Обучение в центре для студентов бесплатное. Всего в ВУЦ обучается около тысячи студентов АлтГТУ.