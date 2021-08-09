Власти рассказали о строительстве нового квартала на «Горе» в Барнауле

Общая площадь нового жилого квартала в районе 6-ой Нагорной составляет 20 га Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил место стройки нового квартала в нагорной части краевой столицы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

– Общая площадь нового жилого квартала в районе 6-ой Нагорной составляет 20 га, планируемая общая площадь жилой застройки – свыше 200 тыс. кв.м. Здесь уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, возводятся еще четыре. В перспективе – наряду со строительством жилья формирование спортивной зоны, строительство детского сада на 300-350 мест, – отметили в мэрии.

Сейчас готовятся и будут утверждены новые проекты планировки. Франк подчеркнул, что те, кто купят эти земельные участки, будут четко понимать, что здесь можно и необходимо строить.

На месте обсудили и вопросы строительства дороги в новом квартале. Проектно-сметную документацию готовят сами застройщики, на следующей неделе примут решение о финансировании. Возможно, через участие в программе. Согласно проекту, также в квартале обустроят тротуары и уличное освещение.