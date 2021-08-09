Погода в Алтайском крае 9 августа 2020: дожди и до +30 градусов

В краевой столице в конце дня кратковременный дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая неделя начнется в Алтайском крае с дождей и жары. Днем в понедельник воздух прогреется до +25...+30 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– 9 августа в отдельных районах Алтайского края пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Утром местами туман, – добавили синоптики.

В Барнауле в понедельник прогнозируют +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 4-9 м/с.