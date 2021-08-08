Ярмарка меда работает в Барнауле

Мед привезли из 25 районов Алтайского края Фото: Анна СЕМИНА

С 5 августа в Барнауле, на площади Сахарова, открылась традиционная ярмарка меда, сообщает «Алтайтурцентр».

- Порядка 30 алтайских пасек привезли в Барнаул пчелопродукцию всевозможных сортов – мед, собранный на лугах, в тайге и предгорьях Алтая. На ярмарке представлен мед из 25 районов Алтайского края, - сообщает источник.

Ярмарка в центре города будет работать до 31 августа. Посетителей ждут с 10 утра до 18 вечера. А в день Медового Спаса, 14 августа, продукцию освятит православный священник.