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Общество8 августа 2021 14:21

Ярмарка меда работает в Барнауле

Торговые ряды ждут покупателей до 31 августа
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Мед привезли из 25 районов Алтайского края

Мед привезли из 25 районов Алтайского края

Фото: Анна СЕМИНА

С 5 августа в Барнауле, на площади Сахарова, открылась традиционная ярмарка меда, сообщает «Алтайтурцентр».

- Порядка 30 алтайских пасек привезли в Барнаул пчелопродукцию всевозможных сортов – мед, собранный на лугах, в тайге и предгорьях Алтая. На ярмарке представлен мед из 25 районов Алтайского края, - сообщает источник.

Ярмарка в центре города будет работать до 31 августа. Посетителей ждут с 10 утра до 18 вечера. А в день Медового Спаса, 14 августа, продукцию освятит православный священник.