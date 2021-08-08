В сети появились снимки из оврага за Новомихайловским кладбищем, где нашли труп неизвестного

Останки (фото: скриншот сайта https://vk.com/incident22)

В социальных сетях появились снимки оврага за Новомихайловским кладбищем, где несколько дней назад был обнаружен труп неизвестного человека. Они были опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На останки среди мусора старой свалки в овраге за Новомихайловским кладбищем 4 августа наткнулся охотник за черным металлом, - пишут в социальных сетях.

На тот момент невозможно было определить кому именно принадлежат останки – мужчине или женщине, старику или молодому человеку. Все из-за крайней степени разложения. Вдобавок к этому тело обглодали животные.

В настоящее время расследованием занимаются правоохранительные органы. Сейчас же можно ознакомиться только с элементами одежды.