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Происшествия8 августа 2021 13:13

В Бийске из-за отказа тормозов у автобуса, на «зебре» сбили бабушку

По словам очевидцев, «скорую» пришлось ждать около 20 минут
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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До приезда медиков пострадавшей никто не оказывал помощь

До приезда медиков пострадавшей никто не оказывал помощь

Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье днем, 8 августа, в Бийске на пешеходном переходе сбили пенсионерку. О происшествии рассказали очевидцы.

- Сегодня в 12:10 сбили бабушку на пешеходном переходе. Машина всмятку. Водители автобуса и машины целы, - рассказывают участники сообщества «Инцидент Бийск».

Очевидцы происшествия вызвали на место аварии спасателей и медиков, однако, по их словам, врачи ехали около 20 минут и все это время пострадавшая истекала кровью. Никто не оказывал ей помощь.

- На ноге вырван кусок мяса. Разбито лицо, - говорят свидетели аварии.

Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло якобы из-за того, что у автобуса отказали тормоза, он ударил легковушку и уже она сбила бабушку.