В Бийске из-за отказа тормозов у автобуса, на «зебре» сбили бабушку

До приезда медиков пострадавшей никто не оказывал помощь
Фото: Анна СЕМИНА
В воскресенье днем, 8 августа, в Бийске на пешеходном переходе сбили пенсионерку. О происшествии рассказали очевидцы.
- Сегодня в 12:10 сбили бабушку на пешеходном переходе. Машина всмятку. Водители автобуса и машины целы, - рассказывают участники сообщества «Инцидент Бийск».
Очевидцы происшествия вызвали на место аварии спасателей и медиков, однако, по их словам, врачи ехали около 20 минут и все это время пострадавшая истекала кровью. Никто не оказывал ей помощь.
- На ноге вырван кусок мяса. Разбито лицо, - говорят свидетели аварии.
Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло якобы из-за того, что у автобуса отказали тормоза, он ударил легковушку и уже она сбила бабушку.