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Общество8 августа 2021 12:27

Глава Республики Алтай поставил прививку от коронавируса

Ранее он уже переболел коронавирусом
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Олег Хорохордин в процедурном кабинете

Олег Хорохордин в процедурном кабинете

Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в минувшую пятницу, 6 августа, поставил прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В ноябре прошлого года Олег Хорохордин переболел коронавирусом, долгое время у него сохраняется высокий показатель антител. Глава отметил, что после выздоровления прошло уже много времени, и он решил сделать прививку, - отмечает пресс-служба.

Перед тем, как провести процедуру, глава республики узнал у медицинских сотрудников какие есть противопоказания, после чего у него измерили температуру, давление и поставили первый компонент вакцины.

- Прививка позволяет избежать смертельно опасного заболевания. Даже в тех единичных случаях заражения после вакцинации люди переносят коронавирус значительно легче и восстанавливаются быстрее, – добавил он.