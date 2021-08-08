Глава Республики Алтай поставил прививку от коронавируса

Олег Хорохордин в процедурном кабинете Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в минувшую пятницу, 6 августа, поставил прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В ноябре прошлого года Олег Хорохордин переболел коронавирусом, долгое время у него сохраняется высокий показатель антител. Глава отметил, что после выздоровления прошло уже много времени, и он решил сделать прививку, - отмечает пресс-служба.

Перед тем, как провести процедуру, глава республики узнал у медицинских сотрудников какие есть противопоказания, после чего у него измерили температуру, давление и поставили первый компонент вакцины.

- Прививка позволяет избежать смертельно опасного заболевания. Даже в тех единичных случаях заражения после вакцинации люди переносят коронавирус значительно легче и восстанавливаются быстрее, – добавил он.