Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 11:30

Машина ЧОП после ДТП в Барнауле вылетела на тротуар

О возможных пострадавших не сообщается.
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП в Барнауле (фото: скриншот сайта https://vk.com/incident22)

ДТП в Барнауле (фото: скриншот сайта https://vk.com/incident22)

В воскресенье утром, 8 августа, в старой части Барнаула произошло ДТП с участием автомобиля ЧОП, который в результате столкновения вылетел на тротуар. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На пересечении проспекта Социалистического и улицы Гоголя произошло столкновение двух легковых автомобилей, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул».

Оба участника аварии получили значительные повреждения. Кто из них был неправ и нарушал ПДД, установит полиция. О возможных пострадавших информация не поступала.