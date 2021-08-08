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Здоровье8 августа 2021 9:30

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 8 августа 2021 года составило 4146

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 8 августа 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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За сутки 26 человек скончались в ковидных госпиталях

За сутки 26 человек скончались в ковидных госпиталях

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 8 августа 2021 года за сутки возросло на 26 случаев и составило 4146. Об этом говорится в статистике оперативного штаба региона.

- Умерло 4146 человек (+26 за сутки), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 103 человек (+ 26); иные причины смерти – 1 043 человека (0), - уточняют в оперштабе.

На лечении остаются 2988 человек с госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также в больницах находятся 506 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из общего числа госпитализированных 778 находятся в тяжелом состоянии, 237 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.