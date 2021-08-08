Строительство инфекционного корпуса началось в Павловской ЦРБ

Строительство корпуса в Павловской ЦРБ Фото: предоставлено пресс-службой

В Павловске Алтайского края началось строительство инфекционного корпуса местной ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

- Будущее медучреждение будет расположено в районном центре по адресу ул. Кунгурова,1. Стоимость работ составит 162,6 млн рублей, средства выделены из регионального бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы, - говорится в релизе ведомства.

На сегодняшний день рабочие уже разобрали старый корпус, который уже давно не функционировал, разрыли котлован, залили фундамент и смонтировали пожарные резервуары. В настоящее время строители начали возводить стены подвала.

- Этот медкорпус рассчитан на двенадцать коек. Здание будет одноэтажным, проектом предусмотрены условия для маломобильных граждан, - говорит заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев.

Кроме того, вокруг корпуса будут оборудованы тротуары. Сдать проект обещают летом 2022 года.