Стоимость проезда из Барнаула в Новоалтайск выросла до 43 рублей

Стоимость проезда увеличилась из Барнаула в Новоалтайск и обратно Фото: Анна СЕМИНА

В пригородных автобусах №205, соединяющих Барнаул и Новоалтайск, повысили стоимость проезда, сообщает amic.ru.

- Проезд из краевой столицы в Новоалтайск вырос на 3 рубля – с 40 до 43 рублей, - сообщает корреспондент издания.

Напомним, ранее об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте заговорили в Барнауле. Перевозчики делали акцент на то, что на многих маршрутах они полностью или практически полностью обновили подвижной состав. Некоторые из предпринимателей заявили о том, что билет будет стоить 30 рублей, но в итоге пора рост удалось сдержать. Впрочем, есть информация, что прежняя цена только до осени.