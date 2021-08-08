Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 6:43

Неизвестные кидаются посудой по машинам в Барнауле

Пострадали, как минимум, два автомобиля
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: скриншот страницы https://vk.com/barneos22

Фото: скриншот страницы https://vk.com/barneos22

Жильцы барнаульской многоэтажки жалуются на неадекватных соседей, которые кидают в автомобили бутылки и кружки, сообщает сообщество Barnaul22.

- Ночью на Гущина,150/3 неизвестные скинули бутылку на автомобиль. Это уже не в первый раз инцидент повторился. Неделю назад было то же самое. Что будет дальше не известно, - говорится в сообщение.

Сами пострадавшие в шоке от произошедшего. Пробовали обращаться в полицию, но там им пока никак не помогли. «Они разводят руками», - говорят автолюбители.

Причем гадит людям, видимо, конкретный мститель, так как оба раза «орудие» прилетало именно на лобовой стекло. Теперь оба под замену.