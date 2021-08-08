Бийская пенсионерка пожаловалась президенту на свалку

Свалка в Бийске (фото: ОНФ)

Бийская пенсионерка направила на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обращение с просьбой разобраться с незаконной стихийной свалкой и скосить коноплю. Речь идет о груде мусора около дома №12 на улице Захара Двойных, сообщает региональное отделение ОНФ.

- Она говорит, что еще два года назад мусор пытались засыпать трактором, но что-то пошло не так и свалка только растет. Годом позже в администрации города бийчанам ответили, что провели проверку и свалку не обнаружили. Но предложили пожилым людям самостоятельно провести субботник и даже обещали технику для вывоза мусора, - рассказывают в ОНФ.

Кроме того, ее возмутило, что прямо за зданием мирового суда на Куйбышева, 106 растет целое поле конопли, но местным властям нет до него никакого дела.

Сразу после того, как обращение было опубликовано на официальных ресурсах народного фронта, на него отреагировала администрация наукограда.

- Спасибо за сигнал. Специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ запланировали на 10 августа выезд на место предполагаемой свалки, а также на Куйбышева. Осмотрят и примут решение, о нем мы сообщим дополнительно, - написали они.