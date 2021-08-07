Три человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Барнауле

Жесткое ДТП произошло на проспекте Калинина Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 7 августа, в Барнауле произошла жесткая авария с участием пьяного водителя. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию города, пострадали три человека.

- Жесткое ДТП на Калинина. По словам очевидца, водитель Субару был пьяный, - пишут в группе.

По данным ОГИБДД, на проспекте Калинина в районе дома №16В столкнулись три автомобиля. Мужчины-водители двух иномарок и женщина-пассажир отечественного авто получили травмы и были доставлены в горбольницу №1.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.