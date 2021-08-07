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Общество7 августа 2021 12:46

На Алтае туристка со сломанной ногой два дня ждала помощи спасателей

На Алтае туристка со сломанной ногой два дня ждала помощи спасателей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Женщину эвакуировали на вертолете

Женщину эвакуировали на вертолете

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасли женщину, которая сломала ногу во время туристического похода. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, она получила травму во время перехода речки.

По словам дочери пострадавшей, семья переходила реку, когда мама поскользнулась и сильно вывихнула стопу. Женщину вытащили на берег, зафиксировали и перевязали ногу, а отец семейства пошел искать связь, чтобы связаться со спасателями. 4 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в районе Северо-Чуйского хребта, у реки Маашей, возле Алёнкиных озер, требуется помощь женщине 1974 года рождения из незарегистрированной туристической группы. Предположительно, она получила перелом левой ноги в районе голеностопа.

- Самостоятельно женщина передвигаться не могла, потребовалась экстренная медицинская помощь. Ввиду труднодоступной, горной местности, эвакуация пешим и конным способом не возможна и из-за сложного рельефа местности эвакуировать пострадавшую можно только воздушным судном, - отметили в МЧС.

В итоге 5 августа женщину эвакуировали и доставили в аэропорт Горно-Алтайска, откуда её забрала скорая помощь.