На Алтае туристка со сломанной ногой два дня ждала помощи спасателей

Женщину эвакуировали на вертолете Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасли женщину, которая сломала ногу во время туристического похода. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, она получила травму во время перехода речки.

По словам дочери пострадавшей, семья переходила реку, когда мама поскользнулась и сильно вывихнула стопу. Женщину вытащили на берег, зафиксировали и перевязали ногу, а отец семейства пошел искать связь, чтобы связаться со спасателями. 4 августа в МЧС поступило сообщение о том, что в районе Северо-Чуйского хребта, у реки Маашей, возле Алёнкиных озер, требуется помощь женщине 1974 года рождения из незарегистрированной туристической группы. Предположительно, она получила перелом левой ноги в районе голеностопа.

- Самостоятельно женщина передвигаться не могла, потребовалась экстренная медицинская помощь. Ввиду труднодоступной, горной местности, эвакуация пешим и конным способом не возможна и из-за сложного рельефа местности эвакуировать пострадавшую можно только воздушным судном, - отметили в МЧС.

В итоге 5 августа женщину эвакуировали и доставили в аэропорт Горно-Алтайска, откуда её забрала скорая помощь.