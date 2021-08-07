В Бийске семья пыталась спасти деньги и потеряла 3 млн рублей

57-летняя жительница Бийска и её муж повелись на уловку мошенников Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летняя жительница Бийска и её муж повелись на уловку мошенников. Всего пара потеряла три миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оперативники установили, что около двух недель назад женщине позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается оформить на её имя крупный кредит. Чтобы предотвратить мошеннические действия, женщина якобы должна была взять кредит в банке и перевести деньги на безопасный счет. Испуганная бийчанка набрала несколько кредитов в разных банках на полтора миллиона рублей и перевела на счета.

Через несколько дней мошенники вновь позвонили из банка и сказали, что аферисты пытаются взять кредит на её мужа. Женщина поговорила с супругом и уговорила его срочно спасать деньги. В итоге счет мошенников пополнился еще на полтора миллиона рублей.

Когда пара поняла, что стала жертвой мошенников, то они обратились в полицию. Общий ущерб составил три миллиона рублей.

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