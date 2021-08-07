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Политика7 августа 2021 7:03

Власти Рубцовска проведут ремонт санузлов почти за 400 тысяч рублей

Старые умывальники заменят на фарфоровые
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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На облагораживание туалетов выделено 376 тысяч рублей

На облагораживание туалетов выделено 376 тысяч рублей

Фото: Анна Перевощикова

Администрация Рубцовска объявила два тендера на ремонтные работы в административных зданиях. По одному из них будут облагорожены санузлы, сообщает «Банкфакс».

На облагораживание туалетов выделено 376 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик, которого выберут в ходе аукциона, должен будет за 30 дней провести ремонт в строении на Булварном переулке,25. Там уложат новую плитку, проведут отделку, заменят старую сантехнику, в том числе поменяют старые умывальники на новые фарфоровые и установят комфортные унитазы.

Кроме того, выделено больше 1 млн рублей на ремонт кабинетов в офисе на Ленина, 130. Рабочие должны будут за месяц обновить кабинеты – провести отделочные работы, поклеить обои и уложить линолеум. Победителя аукциона объявят 16 августа.