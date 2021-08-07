На Алтае осудили за взятки главного агронома алтайской ветлаборатории

С января по ноябрь 2019 года осужденный совершал коррупционные преступления Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор главному агроному отдела алтайской ветлаборатории. Как пишет «Банкфакс», за взяточничество он получил условный срок.

По данным следствия, с января по ноябрь 2019 года осужденный совершал коррупционные преступления. Так, он получил от трех индивидуальных предпринимателей взятки в размере более 190 тысяч рублей за выдачу положительных заключений на подкарантинную продукцию для вывоза в Казахстан. Однако мужчина не выезжал к местам хранения товара и не осматривал древесину, не отбирал образцы для экспертиз.

Преступные действия пресекли сотрудники подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России. Рубцовский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также лишением права занимать административно-распорядительные должности на протяжении пяти лет.