Больше 2 кг героина хотел сбыть на Алтае житель Кемеровской области

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кемеровской области пытался сбыть в Алтайском крае 2 кг героина. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, всего 1 кг он оценил в 20 тысяч долларов.

По версии следствия, 45-летний мужчина в мае этого года приехал в наш регион, чтобы торговать наркотиками. Он привез с собой около одного кг героина, а когда его задержали, то при обысках нашли и изъяли еще три свертка массой больше 1,2 кг.

- Распространение крупной партии героина в регионе удалось предотвратить, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу., - отметили в ведомстве.

Дело уже направили в Ельцовский районный суд Алтайского края.